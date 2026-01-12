Macaristan'dan Polonyalı bakana siyasi sığınma

Polonya eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, kararın ardından yaptığı açıklamada, Polonya’da “siyasi baskı ve intikam”la karşı karşıya olduğunu savunarak sığınmayı kabul ettiğini ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a teşekkür ettiğini duyurdu.

“EŞİM REHİN ALINMAYA ÇALIŞILIYOR”

Ziobro, Aralık 2023’te iktidara gelen ve Donald Tusk liderliğindeki mevcut hükümeti “sinsi bir diktatörlük kurmakla” suçladı ve kendisinin de Tusk’ın “kişisel hedefi” haline geldiğini öne sürdü. Eşi için de sığınma başvurusu yaptığını açıklayan Ziobro, eşinin “kendisine baskı yapmak için rehin alınmaya çalışıldığını” iddia etti.

Ekim ayında Polonya’dan ayrılarak Macaristan’a giden Ziobro’nun sığınma aldığına dair iddialar, Macaristan’ın 23 Aralık’ta isimleri açıklanmayan iki Polonya vatandaşına sığınma verdiğinin ortaya çıkmasıyla güçlenmişti. Ziobro’nun avukatı Bartosz Lewandowski, müvekkilinin Macaristan’da “uluslararası koruma ve siyasi sığınma” elde ettiğini doğruladı.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

Kasım ayında Polonya Parlamentosu, Ziobro’nun dokunulmazlığını kaldırmıştı. Savcılığın suçlamaları arasında suç örgütü kurmak ve yönetmek ile görevi kötüye kullanmak da bulunuyor. Suçlu bulunması halinde Ziobro 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Ziobro ise suçlamaları reddediyor ve “hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilmeden” Polonya’ya dönmeyeceğini söylüyor.

Ziobro’nun Macaristan’a gelişinin ardından Orbán’la bir araya gelmesi ve Orbán’ın Polonya hükümetini “cadı avı” yapmakla suçlaması dikkat çekti. Orban’ın partisi Fidesz ile Ziobro’nun mensubu olduğu Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) uzun süredir müttefik.

ESKİ BAKANIN PASAPORTU İPTAL EDİLDİ

Bu arada Polonya, 16 Aralık’ta Ziobro’nun pasaportunu iptal etti. Bu hafta bir mahkemenin, hakkında yakalama kararı çıkarılıp çıkarılmayacağına karar vermesi bekleniyor; böyle bir karar, Avrupa Tutuklama Emri ve Interpol bildirimi yolunu açabilir.

Ziobro’ya sığınma verilmesi, Tusk hükümetinden sert tepkiler aldı. İç güvenlikten sorumlu bakan Tomasz Siemoniak, Ziobro’yu “Polonya adaletinden kaçmakla” suçlarken, Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski alaycı bir dille “Sırada Minsk mi, Moskova mı var?” dedi.

Tusk hükümeti, eski PiS yöneticilerini hesap vermeye zorlamayı öncelik haline getirirken; PiS ise bunun “siyasi intikam” olduğunu savunuyor. Tartışma, daha önce Macaristan’ın sığınma verdiği eski Polonya Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Romanowski dosyasıyla da büyümüştü. Romanowski hakkındaki Avrupa Tutuklama Emri, Aralık ayında Varşova’daki bir mahkeme tarafından, “insan hakları ve masumiyet karinesinin ihlali” gerekçesiyle iptal edilmişti.