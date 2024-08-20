Macaristan'la AB arasında "Ruslara vize kolaylığı" gerilimi: Budapeşte yanıt vermedi

Macaristan'ın, Rus vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi kısıtlamalarını hafifleteceği iddiası üzerine artan gerilimde, Budapeşte'nin AB'ye vereceği yanıt bekleniyor. AB Komisyonu “Ulusal Kart” programıyla ilgili olarak Macaristan'dan bir açıklama talep etti ancak yanıt için verilen süre doldu.

Macaristan'la AB arasında "Ruslara vize kolaylığı" gerilimi: Budapeşte yanıt vermedi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Ruslara vize kolaylığı konusunda, (AB) ile arasında gerilim artıyor.

AB ile arasındaki tansiyon, Budapeşte'nin Rus vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi kısıtlamalarını hafifleteceği iddiası üzerine yükseldi.

Anlaşmazlık, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Macaristan'ın AB dönem başkanlığını üstlenmesinden kısa bir süre sonra Moskova'ya yaptığı ve zaten gergin olan AB-Macaristan ilişkilerini daha da geren tartışmalı ziyaretin hemen ardından geldi.

AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Rus ve Belarus vatandaşlarının AB içinde daha kolay seyahat etmelerine olanak sağladığı bildirilen “Ulusal Kart” programıyla ilgili olarak Macaristan'dan bir açıklama talep etmişti.

Macaristan'ın yanıt vermesi için tanınan süre dün doldu ancak henüz bir dönüş olmadı.

Konunun, 28 Ağustos'ta Brüksel'de yapılacak olan AB dışişleri bakanları toplantısının ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Toplantı, devam eden gerginlikler nedeniyle Macaristan'dan alınarak Belçika'ya taşındı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sıkı müttefiki Orban, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ve AB üyelik müzakereleri konusunda da Avrupa Birliği ile anlaşmazlık yaşıyor.

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