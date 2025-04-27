Macellan'ı yenen kahraman: Kanada'da katliama dönüşen Lapu-Lapu Günü nedir?

Kanada'nın Vancouver şehrinde, binlerce Filipinli dün Lapu-Lapu Günü'nü kutlarken, büyük bir trajedi yaşandı.

Bir araç kalabalığın arasına daldı ve en az 9 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

Özellikle orta Filipinler'de kutlanan festival, 1521 yılında Mactan Savaşı'nda Ferdinand Macellan liderliğindeki İspanyol güçlerini mağlup eden ve ulusal bir kahraman haline gelen Filipinli reis Datu Lapu-Lapu'yu onurlandırıyor.

Vancouver'daki kutlamaların merkezinde, Sunset mahallesinde Filipin yemekleri ve gelenekleri, canlı performanslar ve kültürel gösterilerin yer aldığı çok bloklu bir sokak partisi yer alıyor.

Parti henüz dağılmaya başlarken, bir SUV kalabalığa çarptığında birçok insan hala sokaklardaydı. Polis, olay yerinde 30 yaşında Vancouverlı bir adamı tutukladıklarını söyledi.

SÖMÜRGE KARŞITI DİRENİŞİN SİMGESİ

Vancouver'daki Filipin konsolosluğu yaptığı açıklamada, “Bu zor zamanda toplumumuzun bayanihan (topluluk ruhu) ruhuyla güçlü ve dirençli kalması için dua ediyoruz” dedi.

Britanya Kolombiyası hükümeti, eyaletteki en büyük göçmen gruplarından biri olan Filipinli-Kanadalı toplumun kültürel katkılarını kabul ederek 27 Nisan'ı 2023 yılında Lapu-Lapu Günü olarak resmen tanıdı.



Lapu-Lapu'nun zaferi Filipinler'de ulusun sömürgeleştirmeye karşı direnişinin ve ilk liderlerinin cesaretinin bir sembolü olarak kutlanıyor.

Filipinler'in merkezindeki Mactan Adası'nda bulunan Lapu-Lapu şehri, reisin onuruna adlandırılmıştır ve onun mirasına canlı bir saygı duruşu niteliğindedir.