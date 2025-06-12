Macera tutkunu fenomenin son anları: 914 metrelik dağ yolculuğu felaketle bitmişti
Galler'deki Trfan dağında yürüyüş yaparken ayağı kayarak düşen 28 yaşındaki influencer'ın son anlarını ekip arkadaşları anlattı.
Galler'deki Snowdonia dağından düşen influencer Maria Rosanova Eftimova'nın son anları ortaya çıktı.
28 yaşındaki Eftimova'nın 22 Şubat'ta yaklaşık 914 metrelik Tryfan'da yürüyüş yaparken ayağı kayarak 60 metreden düşmüştü.
The Telegraph gazetesinin bildirdiğine göre zirvede yaklaşık 18 kişilik bir grup arasında bulunan Neil Oakes, Eftimova'nın önünde olduğunu ve arkadaşlarını kontrol etmek için geri döndüğünü söyledi.
Oakes, şunları anlattı: "Tekrar arkamı döndüm ve Maria'nın altımda havada yuvarlandığını gördüm. Bir çarpışma olacağını biliyordum. 'Hayır, hayır, hayır' diye bağırıyordum. Geri döndüğümde aşağıdaki çıkıntıya çarpmıştı."
Ogwen Valley dağ kurtarma ekibinden Jed Stone, kazanın Tryfan'ın kuzey sırtında, sarp kayalık zemin ve birçok uçurumun bulunduğu bir alanda meydana geldiğini söyledi.
DENEYİMLİ BİR DAĞCIYDI
2015'ten beri İngiltere'de yaşayan ve Salford Üniversitesi'nde okuyan inşaat mühendisi Eftimova'nın sosyal medyada 10 binden fazla takipçisi vardı ve kısa süre önce Norveç'te bir buz tırmanışı kursunu tamamlamış deneyimli bir dağcıydı.
Babası Rosen Eftimov, "Maria'nın ölüm haberini kaza sırasında yanında bulunan arkadaşlarından gelen bir telefonla öğrendik. Maria Tryfan'a farklı rotalarda birkaç kez tırmanmıştı” diye konuştu.
Eftimov kızının Norveç'te snowboard, sörf, yoga, direk dansı ve buzul tırmanışı yaptığını, maratonlara katıldığını söyledi.
"KEŞFETMEYE KARŞI DOYMAK BİLMEZ BİR AÇLIĞI VARDI"
Eftimova'nın ailesine destek olmak için bir bağış toplama çağrısı başlatıldı.
Çağrının organizatörleri şunları söyledi: "Maria, canlı kişiliği, enerjisi ve aurasıyla etrafındaki herkesi etkileyen ve neşelendiren 28 yaşında hırslı, parlak ve sevilen biriydi. Hayata ve dünyamızın güzelliklerini keşfetmeye karşı doymak bilmez bir açlığı vardı.”
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