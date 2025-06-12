Macera tutkunu fenomenin son anları: 914 metrelik dağ yolculuğu felaketle bitmişti

DENEYİMLİ BİR DAĞCIYDI



2015'ten beri İngiltere'de yaşayan ve Salford Üniversitesi'nde okuyan inşaat mühendisi Eftimova'nın sosyal medyada 10 binden fazla takipçisi vardı ve kısa süre önce Norveç'te bir buz tırmanışı kursunu tamamlamış deneyimli bir dağcıydı.



Babası Rosen Eftimov, "Maria'nın ölüm haberini kaza sırasında yanında bulunan arkadaşlarından gelen bir telefonla öğrendik. Maria Tryfan'a farklı rotalarda birkaç kez tırmanmıştı” diye konuştu.



Eftimov kızının Norveç'te snowboard, sörf, yoga, direk dansı ve buzul tırmanışı yaptığını, maratonlara katıldığını söyledi.



"KEŞFETMEYE KARŞI DOYMAK BİLMEZ BİR AÇLIĞI VARDI"



Eftimova'nın ailesine destek olmak için bir bağış toplama çağrısı başlatıldı.



Çağrının organizatörleri şunları söyledi: "Maria, canlı kişiliği, enerjisi ve aurasıyla etrafındaki herkesi etkileyen ve neşelendiren 28 yaşında hırslı, parlak ve sevilen biriydi. Hayata ve dünyamızın güzelliklerini keşfetmeye karşı doymak bilmez bir açlığı vardı.”