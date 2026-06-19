Maçı kaçırmıştı, ABD devreye girdi. Anne-oğul Dünya Kupası'nda buluşacak

Dünya Kupası'nda İspanya karşısında gösterdiği performansla adından söz ettiren Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın annesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın girişimi sayesinde oğlunun maçını tribünden izleme fırsatı bulacak.

ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries yaptığı açıklamada, Vozinha'nın annesinin pazar günü Miami'de Uruguay ile oynanacak karşılaşmaya yetişecek şekilde vize alacağını duyurdu.

Tüm ücretlerden feragat edildiği ve anne ile oğlunun Miami'de buluşması için seyahat düzenlemelerinin yapıldığı açıklandı.

“ANNEMİN BURADA OLMASINI İSTERDİM"

40 yaşındaki kaleci, pazartesi günü İspanya ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından annesinin vize masrafları nedeniyle maça gelemediğini söylemişti.

Vozinha, "Zamanında yetiştiremedik. Onun burada olmasını isterdim." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP YÖNETİMİ 15 BİN DOLAR İSTİYOR

Trump yönetimi, Yeşil Burun Adaları'nın da aralarında bulunduğu 50 ülkenin vatandaşlarından, vize ihlali riskini gerekçe göstererek 15 bin dolara kadar teminat talep ediyor.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, Dünya Kupası'na katılan ülkelerin sporcuları, teknik ekipleri ve birinci derece yakınlarının bu uygulamadan muaf tutulduğunu belirtti.

Yetkililer ayrıca Vozinha'nın annesine ait bir vize başvuru kaydı bulunmadığını, aileye yardımcı olmak için doğrudan iletişime geçildiğini açıkladı.

Bir kaynak ise Vozinha'nın annesinin aktif bir pasaporta sahip olmadığını ve şu anda pasaport çıkarma işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

DÜNYA KUPASI'NIN SÜRPRİZ KAHRAMANI

Portekiz ikinci liginde forma giyen 40 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İspanya karşısında yaptığı yedi kurtarışla turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Yaklaşık 530 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları, turnuvanın favorilerinden İspanya'dan puan alarak ülke tarihinin en önemli futbol sonuçlarından birini elde etti.

Bu performans, daha önce geniş kitleler tarafından tanınmayan Vozinha'yı kısa sürede küresel bir fenomene dönüştürdü.

Brezilyalı bir yayıncının desteğiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören tecrübeli file bekçisinin Instagram takipçi sayısı 50 bin seviyesinden 9,7 milyonun üzerine çıktı.

Yeşil Burun Adaları, pazar günü Miami'de Uruguay ile karşı karşıya gelecek.