Macron: AB, ABD ile ticaret görüşmelerinde yeterince caydırıcı olamadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerinde yeterince caydırıcı bir güç sergileyemediğini ve bu nedenle birçok kişi tarafından dengesiz olarak nitelendirilen bir anlaşmanın ortaya çıktığını söyledi.



Çarşamba günü düzenlenen bir kabine toplantısında konuşan Macron, anlaşmanın "zor koşullar altında" müzakere edildiğini belirtti.



Avrupa Birliği, pazar günü varılan anlaşma kapsamında, ABD’ye yapılan ihracatının büyük bölümünde yüzde 15’lik bir gümrük tarifesini kabul etti. Buna karşılık, ABD'den gelen ürünlere uygulanan AB ortalama gümrük vergisi, anlaşma yürürlüğe girdiğinde yüzde 1’in altına düşecek.



AB’nin ticaret şefi Maros Sefcovic, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada bunun “çok zor koşullar altında elde edilebilecek en iyi anlaşma” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Macron ise bu anlaşmanın "hikayenin sonu olmadığını" ve görüşmelerin devam edeceğini vurguladı.