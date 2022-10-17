Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir Fransız gazetesine verdiği özel demeçte, Avrupa'nın Covid-19 krizi dönemine benzer bir süreçten geçtiğini belirtti.



Yükselen enerji fiyatlarına karşı Almanya'ya, Avrupa'yla dayanışma çağrısı yapan Macron, "Ulusal politikalar yürütemeyiz çünkü bu, Avrupa kıtasında dengesizliğe yol açıyor" ifadelerini kullandı.



Enerji sıkıntısına dikkati çeken duş başlıklı Elysee Sarayı afişi geçen ay ülkede gündem oldu

Macron, kıtada ulusal stratejilerden ziyade, Avrupa stratejisi yürütmenin daha tutarlı olacağı değerlendirmesinde bulunarak Fransa-Almanya iş birliğinin bunu omuzlayabileceğine işaret etti.

ALMANYA 200 MİLYAR EURO DEĞERİNDE FON OLUŞTURACAK



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eylül sonunda Almanya sınırları içerisindeki tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacağını açıklamıştı.