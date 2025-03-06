Macron: Avrupalı komutanlarla haftaya Paris'te bir araya geleceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ulusa seslendi. Uluslararası durumun giderek daha karmaşık hale geldiğini belirten Macron, Fransız halkının "haklı olarak endişeli" olduğunu ifade etti.

Macron, Ukrayna'daki savaşın şiddetini koruduğunu, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği azalttığını ve Avrupa'dan gelen ürünlere ek gümrük vergileri koymaya hazırlandığını aktardı.

"Dünya giderek daha acımasız bir hale geliyor ve terör tehdidi azalmıyor. Genel olarak, refahımız ve güvenliğimiz artık daha belirsiz bir hale geldi" ifadelerini kullanan Macron, Fransa ve Avrupa'nın yeni tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.



"BİZİM GÜVENLİĞİMİZ DE TEHDİT ALTINDA"

Macron, Ukrayna'daki savaşın üçüncü yılına girdiğini hatırlatarak, Avrupa ve Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin gerekliliğine dikkat çekti. Macron, "İlk günden itibaren Ukrayna'yı desteklemeye ve Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya karar verdik. Bunu yapmakta haklıydık, çünkü yalnızca Ukrayna halkı özgürlüğü için mücadele etmiyor; bizim güvenliğimiz de tehdit altında" dedi.

Rusya'nın savaşı küresel bir çatışmaya dönüştürdüğünü savunan Macron, Rusya'nın Avrupa'daki sınırları ihlal ettiğini, muhalifleri öldürdüğünü, Romanya ve Moldova'daki seçimleri manipüle ettiğini ve Avrupa'daki hastanelere siber saldırılar düzenlediğini aktardı.

Macron, Rusya'nın 40 milyar avrodan fazla harcamayla 2030'a kadar ordusunu 3 bin tank ve 300 savaş uçağı ile daha da büyütmeyi planladığını ve bu ülkenin Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Rusya'nın Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir?" dedi.



"BELKİ DE AVRUPA GÜÇLERİNİN DEVREYE GİRMESİ GEREKECEK"



Macron, Ukrayna'da barışın sağlanması için Avrupa'nın daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Belki de Ukrayna'da barışı garanti altına almak için Avrupa güçlerinin devreye girmesi gerekecek. Bu birlikler cephede savaşmayacak, ancak barış anlaşmasının tam anlamıyla uygulanmasını denetleyecek" dedi.



AVRUPA GENELKURMAY BAŞKANLARI PARİS'TE BİR ARAYA GELECEK

Macron, önümüzdeki hafta başkent Paris'te, Ukrayna'da barışı sağlamaya katkıda bulunmaya hazır ülkelerin genelkurmay başkanlarını bir araya getireceğini duyurdu. Macron, Fransa'nın nükleer caydırıcılık kapasitesinin Avrupa'nın güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "1964 yılından beri Fransa'nın nükleer gücü, Avrupa'da barış ve güvenliği koruyan bir unsur olmuştur" dedi.

Macron, Almanya'nın seçilmiş Başbakanı Friedrich Merz'in çağrısına yanıt olarak, Fransa'nın Avrupa müttefiklerinin korunması konusunda nükleer caydırıcılık politikasını tartışmaya açacağını belirterek, "Son karar her zaman Fransa Cumhurbaşkanı'nın elinde olacak" dedi.



TRUMP-ZELENKİ TARTIŞMASI



ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'teki tartışmanın ardından ABD bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurmuştu.

Trump ile Zelenskiy, 28 Şubat'ta Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Bu tartışmayla Ukrayna'da barış müzakereleri Avrupalı liderlerin gündeminde ilk sıraya yerleşirken, liderler İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da Ukrayna konulu güvenlik zirvesinde bir araya gelmişti.

Zirve sonrası Fransa ve İngiltere, Ukrayna'da ateşkes planı üzerinde çalışmak için bu ülkeyle anlaştıklarını ve planı daha sonra ABD ile müzakere edip ilerleteceklerini duyurmuştu.

Bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de 27 ülke liderinin katılımıyla Ukrayna konulu bir zirve düzenlenmesi planlanıyor.