Macron: Avrupa'nın Trump 'elektroşok'una yanıt vermesi gerek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz Financial Times'a konuştu.



Macron, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünü, hem Avrupa'nın hem de Ukrayna'nın geleceğini güvence altına alması gereken bir elektroşok olarak tanımladı.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron Elysee Sarayı'ndaki röportajda, Rusya ile ülkesi adına konuşabilecek tek kişinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olduğunu aktardı.

"RUSYA'YA İMTİYAZ VERMEK HERKES İÇİN KÖTÜ OLUR"



Ayrıca anlaşmada Rusya'ya imtiyazlar vermenin Washington dahil herkes için kötü bir haber olacağı uyarısını yaptı.



Macron, Avrupa'nın savunma ve ekonomi alanlarında güçlenmesi gerektiğini savundu. Avrupa'nın güvenlik alanında bağımsız hale gelmesi gerektiğini belirtti.



Bunun da ancak ekonmik bağımsızlıkla ve Amerika ile Çin'e olan bağımlılığın azaltılmasıyla mümkün hale geleceğini açıkladı.

GRÖNLAND VE GAZZE HAKKINDA DA KONUŞTU



Macron'a Trump'ın Grönland'i ilhak etme tehdidi de soruldu.



Fransa Cumhurbaşkanı, Trump'ın Gazze planına yönelik de konuştu.

"Benim için asıl çözüm gayrimenkul değil; politik bir çözüm." dedi.



Macron, Trump'ın denizyollarıyla ilgili endişelerini "Saygın" olarak niteledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den de bu deniz yollarının güvenliği için bir plan geliştirmesini istediğini belirtti.

Macron, Trump'ın Gazze ve Grönland için planlarını aşırı stratejik belirsizlik olarak tanımladı.