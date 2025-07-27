Macron: Az önce Erdoğan'la Gazze hakkında görüştük

Eylül ayında Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin devletini tanıyacağını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

Macron, sosyal medya hesabından ham Fransızca hem de Türkçe yaptığı açıklamada Erdoğan'la Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında konuştuklarını iletti.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un paylaşımı şöyle: "Az önce Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır."