Fransa'da 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in hayat pahalılığı eylemleri döndüncü haftasında Macron karşıtı isyana dönüştü.



Cumartesi günü ülke çapında yapılan eylemlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen sloganlar dikkat çekti.

Protestocular sokaklarda isyan ateşi yakarken öfkenin hedefindeki isim 10 gündür kamuoyu önüne çıkmadı.



Macron'un sessizliği öfkeyi daha da artırıyor. Élysée Sarayı, Cumhurbaşkanı'nın bu akşam saat 22.00'de halka sesleneceğini duyurdu.



Önemli açıklamalar yapacağı belirtilen Macron'un sokakların ateşini düşürecek tedbirler açıklaması bekleniyor.



Macron, krizi yatıştırmak için yapacağı konuşma öncesi Élysée Sarayı'nda işçi ve işveren sendikalarının bağlı olduğu konfederasyonların liderleriyle bir araya geldi.

Macron'un bakanlar ve konferasyonların temsilcileriyle yaptığı toplantı.

Görüşmeye, Parlamento'nun her iki kanadının başkanları ile Ekonomik ve Sosyal Konseyi'den bir heyet de katıldı. Şimdi 10 gündür kamera karşısına geçmeyen Macron'un akşam ne söyleyeceği merak ediliyor.

Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, çıkışta yaptığı açıklamada, ciddi bir krizde olduklarını belirterek kısa vadede çözüm bulunması gerektiğini belirtti.



Fransız İşverenler Örgütü MEDEF Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, vergilerin düşürülmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, Macron'un bu akşam yapacağı konuşmada vergilere ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.



İşçi Gücü isimli sendikanın Genel Sekreteri Yves Veyrier, Macron'un kendilerini dinlendiğini ve sonuçlarını akşam göreceklerini ifade etti.



Bu arada Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, Macron'un sarı yeleklilerin "öfkesini" dindirecek önemli açıklamalar yapacağını belirtti.



Macron bu akşam sarı yeleklilere ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Sarı yelekliler bir süredir Macron'dan konuşma yapmasını ve taleplerini yerine getirmesini bekliyor.

BİNLERCE PROTESTOCU SOKAĞA ÇIKTI



Haftasonu Fransa genelinde on binlerce protestocu sokaklara çıktı. Protestocu sayısı önceki haftaya göre hemen hemen aynıydı ancak yaralananların sayısında düşüş olduğu gözlendi.



Paris savcısı, sadece başkentte yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yüz kadarının 18 yaşından küçük olduğunu belirtti.



Gözaltına alınanların büyük bölümünün 40 yaşın altında olduğunu, sabıka kaydının bulunmadığını ve Paris'e protesto için geldiğini söyledi.



Çoğunun üzerinde bıçak ya da silah olarak kullanılabilecek metal top ve biber gazı gibi aletler bulunduğunu belirtti.