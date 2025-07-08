Macron çiftinde bir kriz daha: Elini uzattı, eşi görmezden geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi tarafından görmezden gelindi. Brigitte Macron’un, eşinin uzattığı eli tutmak yerine merdiven korkuluğuna tutunması evlilikte kriz iddialarını bir kez daha alevlendirdi.

Macron çiftinde bir kriz daha: Elini uzattı, eşi görmezden geldi

Cumhurbaşkanı ile eşi Brigitte Macron’un arasındaki gerginlik bir kez daha kameralara yansıdı. Fransız lider, ziyaretleri sırasında eşi Brigitte Macron tarafından görmezden gelindi.

Macron, eşi Brigitte uçaktan inerken ona yardım etmek için nazikçe elini uzattı ancak Brigitte, eşinin elini tutmak yerine merdiven korkuluğuna tutunmayı tercih etti.

Bu sırada Macron’un uzattığı eli havada kalırken, elini utangaç bir şekilde geri çekti.

Macron çiftinde bir kriz daha: Elini uzattı, eşi görmezden geldi - 1

EŞİNE DEĞİL TELEFONUNA ODAKLANDI

Birkaç dakika sonra Macron çifti, hava üssünden ayrılmak üzere bir araçta görüntülendi.

Çiftin arasındaki soğukluk araçta da hissedildi; Brigitte Macron, çantasından çıkardığı telefonuyla ilgilenmeyi tercih etti. Bu görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

TOKAT İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Bu olay, Brigitte Macron’un mayıs ayında Vietnam’daki bir iniş sırasında uçağın kapısında eşinin yüzünü iki eliyle iterek uzaklaştırdığı görüntülerin ardından yaşandı.

O görüntüler ’da büyük yankı uyandırmış, Le Parisien gazetesi “Tokat mı, tartışma mı?” manşetini atmıştı. Cumhurbaşkanı Macron ise olayı “şakalaşma” olarak nitelendirmişti.

Bugün saat 11.30 civarında Galler Prensi William ve Prenses Kate, Macron çiftini karşılayarak onlarla birlikte Windsor’a geçti. Burada Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile buluşarak geleneksel faytonlu geçit törenine katıldılar.

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