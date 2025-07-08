Macron çiftinde bir kriz daha: Elini uzattı, eşi görmezden geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’un arasındaki gerginlik bir kez daha kameralara yansıdı. Fransız lider, İngiltere ziyaretleri sırasında eşi Brigitte Macron tarafından görmezden gelindi. Macron, eşi Brigitte uçaktan inerken ona yardım etmek için nazikçe elini uzattı ancak Brigitte, eşinin elini tutmak yerine merdiven korkuluğuna tutunmayı tercih etti.

EŞİNE DEĞİL TELEFONUNA ODAKLANDI



Birkaç dakika sonra Macron çifti, hava üssünden ayrılmak üzere bir araçta görüntülendi.



Çiftin arasındaki soğukluk araçta da hissedildi; Brigitte Macron, çantasından çıkardığı telefonuyla ilgilenmeyi tercih etti. Bu görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.



TOKAT İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU



Bu olay, Brigitte Macron’un mayıs ayında Vietnam’daki bir iniş sırasında uçağın kapısında eşinin yüzünü iki eliyle iterek uzaklaştırdığı görüntülerin ardından yaşandı.



O görüntüler Fransa’da büyük yankı uyandırmış, Le Parisien gazetesi “Tokat mı, tartışma mı?” manşetini atmıştı. Cumhurbaşkanı Macron ise olayı “şakalaşma” olarak nitelendirmişti.



Bugün saat 11.30 civarında Galler Prensi William ve Prenses Kate, Macron çiftini karşılayarak onlarla birlikte Windsor’a geçti. Burada Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile buluşarak geleneksel faytonlu geçit törenine katıldılar.