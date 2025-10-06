Macron çıkmazda: Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti

Fransa'da dün hükümeti kuran Başbakan Sebastien Lecornu istifa etti.

Bu karar, Avrupa ülkesinin içinde bulunduğu siyasi çıkmazı daha da derinleştirdii.



Macron, Lecornu'yu geçen ay bu göreve atamıştı. Ancak Fransız haber ajansı AFP'ye göre Lecornu'nun dün gece geç saatlerde açıkladığı, büyük ölçüde değişmeyen kabine kadrosu, siyasi yelpazenin genelinde şiddetli eleştirilere maruz kaldı.

Muhalefet, kurulan yeni hükümete yoğun eleştiriler yöneltmişti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella, kurulan yeni hükümetin, ülkenin sorunları hakkında hiçbir şey anlamadığını gösterdiğini söyledi.

