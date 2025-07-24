Macron duyurdu: Fransa, eylülde Filistin'i tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylül ayında resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.



Macron açıklamasında Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim. Eylülde BM Genel Kurulu'nda ilan edeceğim" ifadelerini kullandı.



Macron, kararını Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'a bir mektupla bildirdiğini açıkladı.



İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER: TANINMA YOLUNA SOKACAK



Bu arada İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'de insani felaket yaşandığını belirterek, bir ateşkesin Filistin devletinin tanındığı iki devletli çözüm yoluna girmeyi sağlayacağını vurguladı. Starmer, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yaşanan acı ve açlığın, tarif edilemez ve savunulamaz bir durumda olduğunu kaydetti.



Keir Starmer, "Durum uzun süredir ciddi olmakla birlikte, artık yeni bir vahamet boyutuna ulaşmıştır ve kötüleşmeye devam etmektedir. Bir insani felakete tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Yarın Alman ve Fransız liderlerle acil durum görüşmesi yapacağını belirten Starmer, "Kalıcı barış için tüm gerekli adımları bir araya getirmek için çalışırken, ölümleri acilen durdurmak ve insanların çaresizce ihtiyaç duyduğu gıdaya ulaşmasını görüşeceğiz. İsrail'in bu gidişatı hemen değiştirmesi ve ihtiyaç duyulan yardımın Gazze'ye girmesini gecikmeden sağlaması gerektiği konusunda hemfikiriz" açıklamasını yaptı.



Starmer, böyle dönemlerde umutlu bir gelecek görmenin zor olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Yine de tüm tarafları iyi niyetle ve hızlıca bir ateşkes sağlamaya ve Hamas'ı esirleri koşulsuz olarak salıvermeye çağırdığımı yinelemeliyim. ABD, Katar ve Mısır'ın bunu sağlamak için gösterdiği çabaları destekliyoruz. Bir devletin, Filistin halkının devredilemez hakkı olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Bir ateşkes bizi, Filistin devletinin tanındığı, İsrailli ve Filistinliler için barış ve güvenliği garanti edecek iki devletli çözüm yoluna sokacaktır."

