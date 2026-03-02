Macron duyurdu. Fransa nükleer başlık sayısını artıracak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brest açıklarındaki stratejik Île Longue üssünde ülkenin nükleer caydırıcılık doktrinine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Fransa'nın deniz temelli nükleer gücünün merkezi olarak görülen ve stratejik nükleer denizaltı gücüne ev sahipliği yapan üste konuşan Macron, "Caydırıcılık Fransız egemenliğinin vazgeçilmez unsurudur. Bugün ulusal ve Avrupa düzeyindeki sınamalarımıza uygun bir değişimi milletimize ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

“SAYININ ARTIRILMASI TALİMATINI VERDİM”



Macron, Fransa'nın nükleer doktrininde temel çerçevenin korunduğunu ancak mevcut tehdit ortamının daha sert bir yaklaşımı zorunlu hale getirdiğini belirterek, tehditlerin artık ayrı ayrı değil, birbirine bağlı biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Macron, "Jeopolitik düzlemde kopuşlarla dolu, riskli bir dönemden geçiyoruz. Bu tablo modelimizi sertleştirmeyi gerekli kılıyor" dedi.



Macron, "Nükleer başlık sayısının artırılması talimatını verdim" ifadelerini kullanarak, "Nükleer cephaneliğimizin rakamlarını bundan böyle açıklamayacağız" dedi. Bu adımın bir silahlanma yarışının parçası olmadığını vurgulayan Macron, "Bu, herhangi bir silahlanma yarışına girmek anlamına gelmiyor. Bu hiçbir zaman bizim doktrinimiz olmadı. Özgür olmak için korkulan bir güç olmak gerekir" dedi.



Cumhurbaşkanı, yeni dönemde yalnızca başlık sayısının değil, Fransa'nın genel caydırıcılık mimarisinin de güçlendirileceğini söyledi. "Caydırıcılığımızın gücünü korumasını ve gelecekte de koruyacak olmasını sağlamak benim sorumluluğumdur" diyen Macron, Avrupa kıtasının güvenliğinin artık daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini savundu.



YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ



Macron, Fransa'nın "ileri caydırıcılık" olarak tanımladığı yeni bir aşamaya geçtiğini de ilan etti. "Bugün Fransız caydırıcılığında yeni bir dönem somutlaşıyor. İleri caydırıcılık dediğim yolda ilerliyoruz" diyen Macron, bu yaklaşımın Avrupa'daki bazı ortaklarla daha yakın güvenlik koordinasyonunu beraberinde getireceğini söyledi. Bu sürecin Fransa'nın nükleer egemenliğinde herhangi bir zayıflama anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Macron, "Ne planlaması, ne uygulanması, ne de kararın kendisi paylaşılmayacak. Bu yetki Anayasamız gereği yalnızca Cumhurbaşkanı'na aittir" dedi.