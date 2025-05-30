Macron: Filistin devletini tanımak ahlaki bir görev

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Singapur ziyareti sırasında dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, bazı şartlarla birlikte Filistin devletini tanımanın “sadece ahlaki bir görev değil, aynı zamanda siyasi bir gereklilik” olduğunu belirtti.



ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yeniden bir ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varma çabaları sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarına da değindi. Macron, İsrail’in Gazze’deki insani duruma uygun bir şekilde karşılık vermemesi halinde Avrupa ülkelerinin İsrail’e karşı “kolektif yaklaşımlarını sertleştirmeleri” gerektiğine dikkat çekti. Macron, açlığın ve kıtlığın şiddetlenerek devam ettiği Gazze’de “gelecek birkaç saat ve gün içinde” eyleme geçilmesi gerektiğine işaret etti.



“ABD, BİR İNANDIRICILIK TESTİ İLE KARŞI KARŞIYA”



Macron, Rusya-Ukrayna savaşı konusuna da değinerek ABD’deki Donald Trump yönetiminin “Ukrayna’da ateşkes konusunda ayağını sürüyen Rusya’ya vereceği yanıt dolayısıyla bir inandırıcılık testi” ile karşı karşıya olduğunu belirtti.



Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu sözlerine ekleyen Fransa Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Trump ve yönetiminin de aynı şeyi yapmaya hazır olduğunu teyit etmesi gerektiğini belirtti.



SUUDİ ARABİSTAN'LA BİRLİKTE ABD'DE GAZZE KONFERANSI DÜZENLENECEK



Macron, 28 Mayıs'ta Endonezya'ya yaptığı ziyaret sırasında da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

"7 Ekim 2023 olaylarını kınadıklarını ve İsrail'in kendini müdafaa etme hakkını tanıdıklarını" kaydeden Macron, ancak söz konusu tarihten itibaren ateşkes talep ettiklerini ve barışın sağlanması ve insani yardımın gelmesi için çabaladıklarını ifade etmişti. Macron, konuşmasına şöyle devam etmişti:



"Bu nedenle, iki devletli (çözüme), karşılıklı tanımaya götürebilecek bir süreci yeniden bulabilmek için hareket ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı (Subianto) siz de tam olarak bu tutumu savundunuz yani bugün yalnızca siyasi bir duruşun barışı yeniden tesis edebileceğini ve onu uzun vadede inşa edebileceğimizi ifade eden tutumu... Bir Filistin Devleti'nin tanınmasının yanı sıra İsrail devletinin ve ülkenin bölgede barış ve güven içinde yaşayabilme hakkının tanınması yönünde yeni bir ivme kazanmak adına yakında Suudi Arabistan'la birlikte New York'ta Gazze hakkında bir konferans düzenleyeceğiz."