Macron, Fransa'nın yeni başbakanı olarak Barnier'i atadı: Sol kanat eylem çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin eski Brexit müzakerecisi Michel Barnier'i başbakan olarak atadı.

Barnier, Fransa'nın yeni hükümetini kurmakla görevlendirildi. Yeni başbakan, görevi bugün düzenlenecek törenle Gabriel Attal'dan devralacak.

Fransa'da haziran ayı sonundaki erken seçimlerin ardından ülke bir siyasi çıkmaza girmişti.

Macron bu krizin sona ermesini umuyor ancak muhalefet yeni atanan isme tepkili.

SOLDAN EYLEM ÇAĞRISI

Sol kanat Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partı̇sı̇ lideri Jean Luc Melenchon, Barnier'in yenı̇ Fransa başbakanı olarak atanmasının ardından bunun, aşırı sağcı "Marı̇ne Le Pen ı̇le bı̇rlı̇kte Macron'un hükümetı̇ olduğunu" söyledı̇.

Barnier'in atanmasının ayrıca Fransa Parlamentosu seçı̇m sonuçlarının çalındığını gösterdı̇ğı̇nı̇ belirten Melenchon, yarın için sokak protestoları çağrısı yaptı.

Sendikaların da ülke çapında eylemlere katılması bekleniyor.

AŞIRI SAĞ TEMKİNLİ

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi de başbakanın duyurulmasının ardından açıklama yaptı.



RN'nin lideri Jordan Bardella, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Genel politika konuşmasını, bütçe kararlarını ve eylemlerini kanıtlara göre değerlendireceğiz ve önümüzdeki haftalarda durumun böyle olmaması halinde tüm siyasi eylem yollarını saklı tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE BASKISIYLA KARŞILAŞACAK

Barnier, Fransa'nın Avrupa Komisyonu ve tahvil piyasaları tarafından bütçe açığını azaltma baskısı altında olduğu bir dönemde, reformları ve 2025 bütçesini askıda kalan bir parlamentodan geçirmeye çalışmak gibi zorluklarla karşı karşıya kalacak.

Macron, hazirandaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zafer kazanmasının ardından erken seçim ilan ederek "siyasi bir kumar" oynamıştı.

Seçimde sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci çıkarak sürprize imza atarken, hiçbir grup Meclis'te çoğunluğu sağlayamamıştı.

Macron'un merkezi koalisyonu da onlarca sandalye kaybetti.