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Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 toplantısı ile ilgili basın açıklaması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin sıcak bakmadığı fakat sonrasında ortak bildirisini imzaladığı ticari anlaşmanın görüşmelerinin arka planını değerlendirdi.



ABD’nin G7’de tek başına kalmak istemediğini belirterek karşı durduğu anlaşmanın ortak bildirisini bu sebeple imzalamaya yanaştığını dile getiren Macron, tek başına kalacağını anlayan Donald Trump’ın uzlaşmaya gittiğini söyleyerek, “G6 tek başına 1’den büyüktür” dedi.



Çin’in G7’ye dahil olması ile ilgili soruları da yanıtlayan Fransız Cumhurbaşkanı, “G7’nin değerleri var. Çin G7 ile birçok değişikliğe gitti örneğin iklim anlaşmasında yanımızdaydı fakat insan hakları, değerler ve uluslararası ticaret konusunda hala anlaşmazlıklarımız var. G20’de bu sorunları çözebiliriz. Belki Çin değerler, insan hakları ve uluslararası ticaret konusunda bize katılır” dedi.



İklim anlaşmasına da değinen Fransız Cumhurbaşkanı, “Atlantik Okyanusundaki plastik sayısı Fransa’nın yüzölçümü kadar, plastik konusunda hedefimiz 2030’da yüzde yüz geri dönüşümü sağlamak” açıklamasında bulundu.



GazetecileriN Trump ile Macron’un “güçlü” tokalaşmasına ilişkin “G7 bilek güreşinin kazananı kim” sorusuna Fransız Cumhurbaşkanı Macron, “G7’de galip çıkmaz, felsefesi bu değil, G7’nin kalbi, tarihi ortak çalışma, anlaşma, koordinasyon üzerine kurulu, galip gelen ortak çalışma ruhu oldu” yanıtını verdi.



G7 kapsamında Avrupa liderleri ile görüştüğünü de vurgulayan Macron, istişarelerin odak noktasının Avrupa’nın içişleri olmadığını söyledi ve “G7 ile Avrupa olarak birlik ve güçlü olmanın etkisi olduğunu kanıtladık. Önümüzdeki dönemde Avrupa Konseyinde buluşacağız, Avrupa’nın yeni vizyona ihtiyacı var ve bunun için çalışacağım, biliyorsunuz kararlı biriyim” ifadesinde bulundu.



Öte yandan, Fransız Cumhurbaşkanı bir sonraki G7 ev sahipliğini Fransa’nın, 2019 yazında, Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan Biarritz kentinde yapacağını duyurdu.