Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.



G7 Zirvesi'nin yapıldığı Fransa'nın Biarritz kentine bugün sürpriz şekilde gelen Zarif, Macron, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüştü.



Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Zarif, "Yol zor ama denemeye değer." yorumunu yaptı.



Zarif, görüşmeye Alman ve İngiliz yetkililerin de katıldığını belirtti.



İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün 45. G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz'e gelmişti. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif'in Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere kente geldiği bildirilmişti.



Zarif'in ziyareti kapsamında ABD'li yetkililerle görüşmede ya da müzakerede bulunmayacağı kaydedilmişti.

