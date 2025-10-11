Macron, Gazze zirvesi için Mısır'a gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de sağlanan ateşkese destek vermek amacıyla pazartesi Mısır'a gidiyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un iki devletli çözüm ve uzun süreli bölgesel istikrara ilişkin Fransa'nın desteğini ileteceği kaydedildi.

Açıklamada Macron'un Gazze'de barış planında atılacak sonraki adımlara yönelik bölge liderleriyle görüşeceği de kaydedildi.



Gazze'de ateşkesin ilk aşaması için anlaşmaya varılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi gerçekleştirmesi plananlan Mısır ziyaretinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkenin lideri ile Gazze için bir zirve düzenleyeceği açıklanmıştı.

Pazartesi günü İsrail'e ve ardından Mısır'a gideceğini duyuran Trump ise "Ortadoğu ziyaretim sırasında pek çok lider de orada olacak" ifadelerini kullanmıştı.