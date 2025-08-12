Macron imzaladı: Fransa'da tartışmalı pestisit yasağı resmileşti

"Duplomb Yasası” olarak bilinen düzenleme, iki milyondan fazla kişinin imzaladığı öğrenci girişimli bir imza kampanyası sonrası gündeme gelmiş ve Temmuz ayında bölünmüş bir parlamentoda kabul edilmişti.



Anayasa Konseyi, acetamiprid’in insan sağlığı için risk taşıdığını ve ülkenin çevre şartında güvence altına alınan “dengeli ve sağlıklı bir yaşam hakkını” ihlal ettiğini belirterek yeniden kullanım maddesini iptal etmişti.

Fransa’da 2018’den beri yasak olan bu pestisit, AB genelinde hala yasal. Söz konusu maddenin destekçileri ise Fransız çiftçilerin rekabet gücü için kullanımını savunuyor.

ÇİFTÇİ BİRLİKLERİ TEPKİLİ

Çiftçi birlikleri karara tepki gösterirken, imza kampanyası destekçileri çevresel kaygıların ötesinde, siyasi tıkanıklığa karşı seslerini duyurmak istediklerini ifade etti.

Macron, karardan sonra yasayı hızla yürürlüğe sokacağını açıklamış, ek parlamenter tartışmayı reddetmişti. Sağlık Bakanı Yannick Neuder ise acetamiprid’in insan sağlığına etkilerinin AB düzeyinde yeniden değerlendirilmesini talep etti.