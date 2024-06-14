Macron, İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim için devreye girecek

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Macron, İtalya'nın ev sahipliğindeki G7 Liderler Zirvesi'nde İsrail-Lübnan sınırındaki gerilime ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.





Macron, ülkesinin ABD ve İsrail yönetimleri ile görüşerek, Lübnan sınırındaki gerilimi kontrol altına almak için ortak yol haritası üzerinde çalışacağını duyurdu.



Fransa Cumhurbaşkanı, "Hepimiz, özellikle ABD ile birlikte Lübnan sınırındaki duruma ilişkin endişelerimizi paylaştık" dedi.



İran destekli Hizbullah hareketi ile İsrail güçleri arasında 7 Ekim'in ardından başlayan gerilim, son günlerde önemli ölçüde tırmandı.

İsrail, önceki gün Hizbullah'ın üst düzey jkomutanlarından Talib Sami Abdullah'ı Lübnan'a düzenlediği saldırıda öldürmüştü.

Ardından Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri tesislere 400'den fazla roket, füze ve SİHA yağdırarak Gazze Savaşı'nın başından beri en büyük saldırıyı düzenledi.

Örgüt, ilk kez İsrail savaş uçaklarını da hedef almaya başladığını açıkladı.

Karşılıklı saldırılar bugün de devam etti.