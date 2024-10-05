Macron, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması için çağrı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Gazze'ye saldırıları nedeniyle eleştirilen İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu.

Macron, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması için çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı , bugün dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Macron, Gazze'ye yönelik misilleme operasyonu nedeniyle eleştirilen 'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu.

France Inter kanalına konuşan Macron, “Bence bugün öncelikli olan siyasi çözüme geri dönmemiz ve Gazze'de savaşmak üzere silah sevkiyatını durdurmamızdır” dedi.

Fransa'nın İsrail'e silah göndermediğini de sözlerine ekledi. 

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