Macron sinirlendi, Kenya'da paneldekilere fırça çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuelle Macron, Nairobi'da düzenlenen "Afrika Forward" zirvesine katıldı.

Macron, salondaki uğultu sebebiyle öfkelendi. Moderatörün şaşkın akışları arasında protokolü bozup sahneye çıkan Fransa Cumhurbaşkanı “Bu tam bir saygısızlık” diyerek salondakileri azarladı.

“KONUŞACAKSANIZ DIŞARI ÇIKIN”

Macron, “Özür dilerim çocuklar, ama tüm bu gürültü içinde kültürden bahsetmek imkansız. bu tam bir saygısızlık. Aranızda konuşacaksınız ya da bir başka şeyden bahsedeceksiniz toplantı odalarına gidin veya dışarı çıkın. Burada kalacaksanız konuşanları dinleyin. tamam mı, teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanının ani çıkışı kısa süreli şaşkınlık yarattı. Salondan alkış aldıktan sonra Macron yerine dönerken, sunucu da kendisine teşekkür etti.