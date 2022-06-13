Macron kıl payı farkla kazandı: Fransa'da milletvekili seçiminin ilk turu sonuçlandı

Fransa'da sandıkta kıyasıya bir mücadele yaşandı. Milletvekiliği seçimin ilk turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önderlik ettiği sağ blok ile sol blok arasında başa baş bir yarış yaşandı.



Macron'u destekleyen merkez partiler koalisyonu seçimi, sol blok partilerinin az fark önünde tamamladı.



Resmi sonuçlara göre Macron'u destekleyen merkez sağ eğilimli 3 parti ilk turda, sol blok partilerini sadece 21 bin 442 oyla geçti. Macron'u destekleyen koalisyon ilk turda yüzde 25,75 oy elde etti.



"Halkçı, Ekolojik ve Sosyal Yeni Birlik" adı altında seçimlere katılan sol blok ise yüzde 25,66 oy aldı.



Macron'u destekleyen koalisyon ilk turda yüzde 25,75 oy elde etti.

Milliyetçi lider Marine Le Pen'in partisi Milli Bütünleşme ise sandıktan yüzde 18,68 ile 3. sırada çıktı.



Bir diğer milliyetçi lider Eric Zemmour'un geçen yıl sonunda kurulan Yeniden Fetih adlı partisi ise yüzde 4,24'te kaldı.

SEÇİMLERE KATILIM ORANI ÇOK DÜŞÜK



Seçimlere katılım oranıysa rekor düzeyde düşük oldu. Seçmenin yüzde 52,49'u sandığa gitmedi. Ülkenin modern tarihinde ilk kez seçime katılımın bu denli düşük olduğuna dikkat çekiliyor.



Seçimlerin 19 Haziran'da yapılacak ikinci turunda hangi partinin kaç milletvekili çıkaracağı netleşecek. anketler Macron'a destek veren partilerin Mecliste 255 ile 295 arasında koltuğa sahip olacağını öngörüyor.



Mecliste mutlak çoğunluğa sahip olmak için en az 289 vekil gerekiyor. Sol blok partilerinin ise 150 ile 190 arası milletvekili çıkararak ana muhalefette kalacağı tahmin ediliyor. Geçen Nisan'da ikinci dönem için Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan macron'un çoğunluğu kaybetmesi halinde parlamentodan yasa geçirmesinin zorlaşacağına dikkat çekiliyordu.