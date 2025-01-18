Macron: Lübnan'a kışın ortasında bahar geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yıllar sonra ilk kez Lübnan'ı ziyaret etti.



Fransa lideri Lübnan'da geçici başbakanlık görevini yürüten Necip Mikati tarafından karşılandı.



Resmi görüşmeler öncesi Beyrut sokaklarında tur atan Fransa Cumhurbaşkanı'na ilgi yoğundu..



Beyrut sakinleri, Macron'a Lübnan'ın yöresel yemeklerinden ikram etti,, Macron da bu ikramları geri çevirmedi. Lübnanlılarla fotoğraf çektirdi, ayak üstü sohbet etti.

DİPLOMATİK TEMASLARDA BULUNDU

Macron ardından diplomatik temaslarına başladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Avn, yeni başbakan Nevvaf Selam ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.



Avn ile kameralar karşısına geçen Fransız lider, Lübnan'a kışın ortasında bahar geldiğini söyledi.



Seçimlerin Lübnan'ın kalkınması için önemli bir başlangıç olduğunu sözlerine ekledi.



Macron, Jozef Avn ve yeni başbakan olarak atanan Nevvaf Selam'ın Lübnan'ın umudu olduğunu belirtti.

LÜBNAN'IN YENİDEN İNŞASI



Uluslararası toplumu Lübnan'ın yeniden inşası için desteğe çağırdı.



Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkese de değinen Emmanuel Macron, İsrail ordusunun ülkeden tamamen geri çekilmesi gerektiğini ifade etti.



Lübnan silahlı kuvvetlerinin ateşkesin sağlanmasında ana etmenlerden biri olduğunu belirten Macron, orduya ekipman, eğitim ve mali destek anlamında uluslararası desteğin pekiştirilmesi gerektiğini söyledi.



Ziyaret, Fransız liderin 2020'den bu yana Lübnan'a yaptığı ilk ziyaret oldu.

