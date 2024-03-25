Macron: Moskova saldırganları Fransa'da da eylem yapmaya çalıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova'da 137 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Macron, "Rusya'nın İslamcı bir saldırının kurbanı olduğunu ve Moskova'daki silahlı saldırıların arkasındaki grubun yakın zamanda Fransa'da da eylemler yapmaya çalıştığını" söyledi.

Macron bugün, Fransız Guyanası'nı ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu grup kendi topraklarımızda da çeşitli eylemler gerçekleştirmeye çalıştı" dedi.

Ayrıca Macron, Rusya'yı Moskova saldırısının "Ukrayna'yı suçlamak için istismar edilmesine" karşı uyardı ve Fransa'nın saldırının ardından Rusya ile "artan işbirliği" önerdiğini belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Konser Salonu saldırısını DAEŞ üstlenmişti.



Fransız hükümeti, Moskova'daki silahlı saldırıların ardından dün ülkenin terör alarmı uyarısını en yüksek seviyeye çıkarmıştı.

