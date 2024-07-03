Macron, Netanyahu'ya Lübnan sınırı için sağduyu çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınır bölgesinde yükselen tansiyon ele alındı.



Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Macron, Mavi Hat üzerinde İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimin artmasından duyduğu "ciddi endişeyi" dile getirdi.



Bölgede Lübnan ve İsrail'in çıkarları aleyhine işleyecek bir gerginliğin tırmanışının engellenmesi gerektiğini söyleyen Macron, böyle bir durumun bölge istikrarı için de son derece tehlikeli bir gelişme olacağını ekledi.



Macron, tüm tarafların diplomatik çözüme doğru hızla ilerlemesi gerektiğini belirterek sağduyu çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı ayrıca Fransa'nın diplomatik çözüm üzerinde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti ve İsrail'in, Refah ve Han Yunus'ta yeni bir operasyonuna karşı olduğunu dile getirdi.



İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DEĞİNDİ

Macron, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda insani yardımın bölgeye ulaşması için geçiş noktalarındaki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.



Ayrıca bölgede yaşanan krizden çıkmak için iki devletli çözüme götürecek bir siyasi çerçeve olması gerektiğini, söyledi. Filistin hükümetine para transferlerine yönelik her türlü engelin kaldırılmasını istedi.



Fransız lider, İki devletli çözümü ve barış çabalarını baltaladığı gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da beş kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasına ilişkin duyuruları da kınadı.



Öte yandan görüşmede İran'ın nükleer programı da ele alındı.

