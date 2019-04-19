Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye Demokratik Güçleri heyeti arasındaki görüşme başkent Paris'te Elysée Sarayı'nda gerçekleşti.
Fransız Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Görüşmede Suriye'deki tüm bileşenlerin oluşacak bir yönetimde bulunması gerekliliği vurgulandı" denildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Fransa'nın SDG'ye desteğinin süreceği konusunda güvence verdiği belirtildi.
Görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusunun da gündeme geldiği açıklandı. Macron'un, "Suriye'de siviller için Fransa'nın finansal destek sağlayacağını" belirttiği vurgulandı.
Yapılan açıklamada Fransa'nın, "Türkiye'nin güvenliğine ve Türkiye-Suriye sınırı boyunca gerilimin düşürülmesine olan bağlılığını hatırlattığı" söylendi.
Fransa Cumhurbaşkanları 2015 yılından bu yana PYD ile doğrudan görüşüyor. Fransa ile PYD arasında doğrudan temaslar Macron'dan önce François Hollande döneminde başlamıştı.
Macron Paris'te PYD-YPG heyetiyle görüştü
NTV HaberDünya
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ana unsurunu PYD-YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri heyetiyle görüştü. Macron Fransa'nın desteği konusunda güvence verdi ancak Türkiye'nin güvenliğine olan hassasiyete de dikkat çekti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye Demokratik Güçleri heyeti arasındaki görüşme başkent Paris'te Elysée Sarayı'nda gerçekleşti.