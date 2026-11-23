Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , mali piyasalarda ülkenin bütçesindeki gidişata yönelik oluşan kaygılara yanıt olarak kamu maliyesi çerçevesini anayasaya dahil etmeyi öngören 2011 tarihli öneriyi yeniden canlandırmayı teklif etti.

Le Figaro gazetesine konuşan Macron, "Ocak ayına kadar oynaklık sürerse, 2011'de önerilen türden bir 'altın kural' üzerinde düşünmek değerlendirmeye değer bir fikir olabilir" dedi.

2011 yılında parlamentonun onayladığı ancak hiçbir zaman tam olarak yürürlüğe girmeyen anayasa reformu taslağı, kamu maliyesi için bağlayıcı ve çok yıllı çerçeve yasalar oluşturulmasını öngörüyordu.

Taslak kapsamında kamu harcamaları, gelirler ve bütçe dengesi için en az üç yıllık dönemleri kapsayan yıllık hedefler belirlenecek, kuralları ihlal eden yasaları iptal etme yetkisi ise anayasa mahkemesine verilecekti.

Macron, önerinin yeniden gündeme getirilmesine dair tartışmanın "gayrimeşru olmadığını" ifade ederek hükümetin borçlanma maliyetlerini ve Fransız ile Alman tahvil faizleri arasındaki farkı yakından izlediğini vurguladı.

Bu adım, tahvil piyasalarının Fransa'nın kamu maliyesinden endişe duyduğu bir dönemde yatırımcılara güven verme çabası olarak değerlendiriliyor.

Ülkenin kamu borcu gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 119'u seviyesinde seyrederken, Macron'un halefini belirleyecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 2027 bütçesine ilişkin belirsizlik sürüyor.

SAĞCILAR TASARIYA SICAK BAKIYOR, SOL PARTİLER KARŞI

Parlamentonun her iki kanadından da onay alan 2011 tarihli önerinin anayasaya girebilmesi için referanduma gidilmesi ya da Kongre adı verilen ortak parlamento oturumunda milletvekillerinin beşte üç çoğunluğunun onayı gerekiyor.

Macron'un müttefikleri, ana akım sağ ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) dahil birçok siyasi hareket ilkeye destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı yarışının önde gelen isimlerinden RN lideri Marine Le Pen, dün yaptığı açıklamada partisinin de benzer bir düzenleme talep ettiğini ve öneriyi desteklemeye eğilimli olduğunu belirtti ancak 2011 metninin partisinin savunduğu sürüm kadar güçlü olmadığını öne sürdü.

Sol partiler öneriyi gelecekteki hükümetlerin ekonomi politikası tercihlerine aşırı kısıtlama getirdiği gerekçesiyle eleştirirken, RN'nin desteği belirleyici olabilir.