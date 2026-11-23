Macron piyasaları rahatlatmaya çalışıyor. 15 yıl önceki "altın kuralı" canlandırma önerisi
23.11.2026 16:20
Macron, "Ocak ayına kadar oynaklık sürerse, 2011'de önerilen türden bir 'altın kural' üzerinde düşünmek değerlendirmeye değer bir fikir olabilir" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, piyasalardaki mali kaygıları gidermek amacıyla 2011'de hazırlanan anayasal bütçe kuralı taslağını yeniden gündeme getirmeyi önerdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mali piyasalarda ülkenin bütçesindeki gidişata yönelik oluşan kaygılara yanıt olarak kamu maliyesi çerçevesini anayasaya dahil etmeyi öngören 2011 tarihli öneriyi yeniden canlandırmayı teklif etti.
Le Figaro gazetesine konuşan Macron, "Ocak ayına kadar oynaklık sürerse, 2011'de önerilen türden bir 'altın kural' üzerinde düşünmek değerlendirmeye değer bir fikir olabilir" dedi.
2011 yılında parlamentonun onayladığı ancak hiçbir zaman tam olarak yürürlüğe girmeyen anayasa reformu taslağı, kamu maliyesi için bağlayıcı ve çok yıllı çerçeve yasalar oluşturulmasını öngörüyordu.
Taslak kapsamında kamu harcamaları, gelirler ve bütçe dengesi için en az üç yıllık dönemleri kapsayan yıllık hedefler belirlenecek, kuralları ihlal eden yasaları iptal etme yetkisi ise anayasa mahkemesine verilecekti.
Macron, önerinin yeniden gündeme getirilmesine dair tartışmanın "gayrimeşru olmadığını" ifade ederek hükümetin borçlanma maliyetlerini ve Fransız ile Alman tahvil faizleri arasındaki farkı yakından izlediğini vurguladı.
Bu adım, tahvil piyasalarının Fransa'nın kamu maliyesinden endişe duyduğu bir dönemde yatırımcılara güven verme çabası olarak değerlendiriliyor.
Ülkenin kamu borcu gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 119'u seviyesinde seyrederken, Macron'un halefini belirleyecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 2027 bütçesine ilişkin belirsizlik sürüyor.
SAĞCILAR TASARIYA SICAK BAKIYOR, SOL PARTİLER KARŞI
Parlamentonun her iki kanadından da onay alan 2011 tarihli önerinin anayasaya girebilmesi için referanduma gidilmesi ya da Kongre adı verilen ortak parlamento oturumunda milletvekillerinin beşte üç çoğunluğunun onayı gerekiyor.
Macron'un müttefikleri, ana akım sağ ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) dahil birçok siyasi hareket ilkeye destek verdi.
Cumhurbaşkanlığı yarışının önde gelen isimlerinden RN lideri Marine Le Pen, dün yaptığı açıklamada partisinin de benzer bir düzenleme talep ettiğini ve öneriyi desteklemeye eğilimli olduğunu belirtti ancak 2011 metninin partisinin savunduğu sürüm kadar güçlü olmadığını öne sürdü.
Sol partiler öneriyi gelecekteki hükümetlerin ekonomi politikası tercihlerine aşırı kısıtlama getirdiği gerekçesiyle eleştirirken, RN'nin desteği belirleyici olabilir.
Marine Le Pen, dün yaptığı açıklamada partisinin de benzer bir düzenleme talep ettiğini ve öneriyi desteklemeye eğilimli olduğunu belirtti.
MOODY'S BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 0,2'YE DÜŞÜRMÜŞTÜ
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa için 2026 yılı tam yıl GSYİH büyüme tahminini yarıya indirerek yüzde 0,2'ye çekmişti.
Eylül ayının sonunda Aa3-Negatif notunu koruyan Moody's, geçen ay müşterilerine gönderdiği raporda "Siyasi belirsizlik, yükselen tahvil faizleri ve mali zorluklar 2026'da büyümeyi sınırladı" değerlendirmesine yer vermişti.
Yeni tahmin, hükümetin yüzde 0,5'lik hedefinin altında kaldı; Fransa Merkez Bankası da yakın zamanda kendi büyüme öngörüsünü yüzde 0,3'e indirmişti.
Uluslararası yatırımcılar, Fransa'nın Euro Bölgesi'ndeki en yüksek seviyelerden biri olan ve Avrupa Birliği'nin yüzde 60'lık sınırını aşan, GSYİH'nin yaklaşık yüzde 120'sine ulaşan kamu borcundan rahatsız.
Son dönemde ülkede artan yaşam maliyetini protesto eden, eğitim ve diğer kamu hizmetlerine daha fazla harcama yapılmasını talep eden gösteriler düzenleniyor.
Moody's: "Siyasi belirsizlik, yükselen tahvil faizleri ve mali zorluklar 2026'da büyümeyi sınırladı".
Başbakan Sebastien Lecornu, iktidar koalisyonunun artık çoğunluğa sahip olmadığı parlamentoda açığı azaltmayı hedefleyen 2027 bütçesini geçirmekte zorlanıyor.
Protestoları yatıştırmayı amaçlayan Lecornu, geçen ay asgari ücretin yüzde 1,6 artırılarak aylık net yaklaşık 1.502 euroya çıkarılacağını açıklamıştı; ancak artış sendikaların taleplerinin oldukça altında kaldı.
Moody's, 27 Ekim tarihli raporunda şu uyarıyı yapmıştı:
"Mevcut toplumsal gerilimlerde de görülen bu siyasi istikrarsızlık, Fransız hükümetinin yüksek bütçe açığı, artan borç yükü ve yükselen borçlanma maliyetleri gibi temel politika zorluklarıyla başa çıkma kapasitesini sekteye uğratma riski taşıyor."
İkinci çeyrekte durgunluk yaşayan Fransız ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 daralarak resesyon eşiğine geldi.