Macron, Rubio ve Witkoff ile görüşecek: Konu Ukrayna

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile Paris'te bir araya gelecek. Görüşmelerin odağında Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar olacak.

UKRAYNA’DA ATEŞKES GİRİŞİMLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da hızlı bir ateşkes sağlamayı vadetse de şimdiye kadar somut bir ilerleme sağlanamadı.



Witkoff, kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le üçüncü kez bir araya geldiğini ve bir barış anlaşmasının “şekillenmeye başladığını” söylemişti.

RUBIO'NUN AVRUPA TURU SÜRÜYOR

Rubio’nun ayrıca, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki gelişmeler ve İran’ın nükleer programı hakkında görüşmesi bekleniyor. Bu, Rubio’nun göreve gelmesinden bu yana Avrupa’ya yaptığı üçüncü ziyaret olacak.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu da, yarın ABD'nin başkenti Washington’da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkiliyle görüşecek. Gündemde Ukrayna, İran ve Gazze olacak.