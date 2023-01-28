Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yla konuşmaya devam edeceğini belirtti.

Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim
Rus fenomenler Macron gibi konuşarak Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı kandırdı

Rus fenomenler Macron gibi konuşarak Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı kandırdı

Haberi Görüntüle

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron, dün Yeni Ay Yılı dolayısıyla Elysee Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda -Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, "Başka zamanlarda bazıları Rusya ile konuştuğum için beni eleştirdi ve Rusya ile konuşmaya devam edeceğim." dedi.

, Çin'i ima ederek, "Bu emperyalist savaşa karşı gözlerimizi yumarsak kim özgür ve istikrarlı uluslararası bir düzeni savunabilir ki?" ifadesini kullandı ve bu düzenden herkesin sorumlu olduğuna değindi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...