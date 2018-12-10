Son dakika haberi! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan halka seslenerek sarı yeleklilerin protestolarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Gösterilerdeki şiddet olaylarını hiçbir şekilde affedemeyeceğini ifade eden Macron, hiçbir öfkenin polise yönelik şiddeti haklı göstermeyeceğini, sükunetin hakim olması gerektiğini söyledi.



Macron, halkın öfkeli olduğunu unutmadığını, bu öfkenin akaryakıt zamlarıyla başladığını ve daha derin olduğunu belirtti.



Ekonomik ve sosyal olağanüstü hal ilan ettiğini Macron, ay sonunu zor getiren, çetin ekonomik koşullarda yaşayanların farkında olduğunu vurguladı.



Macron, son 40 yılın yanlışlarının ortaya çıktığını, bu durumu düzeltmek için göreve geldiğinden bu yana çalışmalar yaptığını ve tüm sorumlulukları aldığını kaydederek yeni çözüm yolu bulabileceklerine inandığını ifade etti.



Yeni bir Fransa inşa etmek istediğinin altını çizen Macron, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 euro zam yapılacağını açıkladı.



Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini ifade eden Macron, bu durumda işverenlerden ek vergi istenmeyeceğini belirtti.



Macron ayrıca 2019 yılı itibarıyla fazla mesai ücretlerinden vergi alınmayacağını duyurdu.



2 bin euronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını belirten Macron, bu kararların yarın Başbakan Edouard Philippe tarafından Ulusal Meclis'e sunulacağını söyledi.



Macron, hükümetin ve Ulusal Meclis'in vergi kaçakçılığıyla ilgili de çalışmalar yapacağını ifade ederek adaletsizliğin bu şekilde giderilebileceğini vurguladı.



Toplum için sorun teşkil eden konuların tartışılmasını istediğini belirten Macron, devletin işleyişi ve kamu kurumlarıyla ilgili de çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.



Göçmen meselesinin de gündeme getirilmesinin önemine işaret eden Macron, sorunları görüşmek üzere ülkedeki tüm belediye başkanlarını ziyaret edeceğini dile getirdi.



Macron, ülkenin tarihi anlarından birini yaşadığını belirterek tüm çabasının halkı için olduğunu söyledi.

MALİYET 8-10 MİLYAR EURO



Fransa Maliye İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt, Cumhurbaşkanı Emmaunel Macron'un aldığı kararların maliyetinin 8 ila 10 milyar euro olduğunu belirtti.



Dussopt, BFMTV televizyonunda yaptığı açıklamada, Macron'un bu akşam sarı yeleklilere yönelik aldığı kararların devlete maliyetinin 8 - 10 milyar euro olduğunu ifade ederek, bunu nasıl finanse edecekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.



Bu aradan Macron'un yarın ve çarşamba banka ve büyük şirketlerin temsilcileri ile bir araya geleceği belirtildi.



Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda yaptığı açıklamada, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 euro zam yapılacağını açıklamıştı.



Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin euronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.



PROTESTOLARIN NEDENİ



Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.



Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.



"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.