Macron şarkı söyledi, Paşinyan davul çaldı
05.05.2026 10:25
Son Güncelleme: 05.05.2026 10:33
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan resmi yemekten sonra "La Boheme"yi söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. Zirvesi için gittiği Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. İki lider katıldıkları resmi yemeğin ardından şarkı söylemek için enstrümanların başına geçti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron "La Boheme"'yi söylüyor
Macron piyanoya oturup mikrofonu da eline alırken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan bateride Macron'a eşlik etti. Macron ve Paşinyan'ın şarkı tercihi ise ünlü şarkıcı Charles Aznavour'un 1965 çıkışlı ikonik “La Boheme” parçası oldu.
Yemeğe katılan davetliler iki liderin şarkı performansını alkışlarken Macron ve Paşinyan'ın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan bateriyle Macron'a eşlik ediyor
Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. Zirvesi Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenmiş Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından tarihi Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonu için bir mütabakat imzalandığını duyurmuştu.