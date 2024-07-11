Macron sessizliğini bozdu: Seçimi kimse kazanamadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçimden üç gün sonra sessizliğini bozdu. Hükümet kurma sorumluluğunu parlamentonun üzeri attı. Ülkenin cumhuriyetçi kurumlarını yansıtan geniş yelpazede bir koalisyon kurulması çağrısı yaptı.



Fransa'da, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis için Pazar günü yapılan seçimlerde hiçbir siyasi ittifak hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Dört sol partinin ittifakından oluşan "Yeni Halk Cephesi" ile Macron'un "Birlikte" ittifakı, ikinci turda aşırı sağcı parti "Ulusal Birlik" e blok oluşturdu. "Yeni Halkı Cephesi" birinci, Macron'un ittifakı ikinci oldu.

İlk turu birinci bitiren "Ulusal Cephe" ikinci turu üçüncü bitirdi.



Macron, seçimden üç gün sonra Fransa halkına hitaben bir mektup yayımladı. Fransa Cumhurbaşkanı, mektusunda "seçimi kimse kazanmadı" dedi. Cumhuriyet kurumları, hukukun üstünlüğü, parlamenter demokrasi, Avrupa'ye eğilim ve Fransa'nın bağımsızlığı başlıklarıyla bir dizi prensip sıraladı. Kendini bu değerlerle tanımlayan bütün siyasi partilere, samimi ve adil bir diyalog başlatmaları için çağrı yaptı. Bu partilerden tanımı gereği çoğulcu ve güçlü bir çoğunluk oluşturmalarını istedi.



Macron'un tarif ettiği koalisyon formülü, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi "Ulusal Cephe"yi dışarıda bırakıyor. Ancak bu formül, aynı zamanda, sol ittifak içinde yer alan "Boyun Eğmeyen Fransa"yı da kapsamıyor. Radikal sol kabul edilen "Boyun Eğmeyen Fransa", "Yeni Halk Cephesi" ittifakı içinde en çok oy alan parti.



"Boyun Eğmeyen Fransa" partisinin lideri Jean-Luc Mélenchon (jan lük melanşon)'dan Macron'a yanıt gecikmedi. Mélenchon, "Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını tanımayı reddediyor" dedi. Solcu lider, Macron'dan, solcular tarafından yenilğiye uğratıldığını kabul etmesini istedi.



Macron, mektubuyla, siyasi partiler arasında uzlaşma sağlandığında hükümet kurma görevi vereceği mesajı verdi. Yeni seçilen Ulusal Meclis, gelecek hafta toplanacak. "Yeni Halk Cephesi" gelecek haftasonu ortak başbakan adayını açıklayacağını duyurdu. Mélenchon, 33 yaşındaki Clémence Guette'i önerdi. Sosyalist lideri Olivier Faure da başbakanlığa talip olduğunu açıkladı.

