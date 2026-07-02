Macron, Tayland Kralı önünde diz çöktü mü?

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın bu haftaki Paris ziyareti, iki ülke arasındaki resmi diplomatik ilişkilerin 170. yıl dönümünü taçlandırması açısından tarihi bir öneme sahipti.

1960 yılından bu yana bir Tayland hükümdarının Fransa'ya yaptığı bu ilk resmi ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki devlet yemeği sırasında karşılıklı jestler yapıldı.

Tayland basınına göre Macron, 73 yaşındaki Kral'a Fransa'nın en yüksek ödülü olan Legion d'Honneur (Onur Nişanı), Kraliçe Suthida'ya ise Ulusal Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

Ancak bu tarihi diplomatik temasa, Macron'un nişanları takdim ederken Kral'ın önünde diz çöktüğünü iddia eden ve internette hızla yayılan bir görsel damga vurdu.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI, KALPLERİ KAZANDI

Söz konusu görsel, Tayland sosyal medyasında kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Çarşamba günü Tayca dilinde yapılan bir Facebook paylaşımı, ertesi güne kadar 40 binden fazla beğeni ve 2 bini aşkın paylaşım aldı.

Gönderi ayrıca, sıklıkla ordu yanlısı ve milliyetçi yorumlar yayınlayan iki milyondan fazla takipçili bir sayfa tarafından da dolaşıma sokuldu.

Fotoğrafın gerçek olduğuna inanan bir kullanıcı gönderinin altına, "Bizden çok daha zengin ve gelişmiş bir ülke olan Fransa'nın ülkemize hala bu kadar önem vermesinden dolayı çok mutluyum ve derinden etkilendim" yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı Macron'u "çok çekici" bularak bu hareketle "Taylandlıların kalbini tamamen kazandığını" belirtti.

BAKANLIK TARAFINDAN YALANLANDI

İddiaların büyümesi üzerine Tayland Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada görselin yapay zeka ürünü olduğunu doğruladı. Yetkili, "Emmanuel Macron 'un bir kraliyet nişanı sunmak için diz çöktüğünü gösteren hiçbir kanıt veya görüntü bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

AFP'nin doğrulama servisi (Factcheck), fotoğrafı OpenAI'ın görüntü analiz aracından geçirdiğinde, görselin "Yapay zeka araçlarıyla oluşturulduğu" sonucuna ulaştı.

Ayrıca, internette yayılan görselde Kraliçe Suthida'ya benzeyen kadının giydiği kıyafet ile resmi ziyarette çekilen gerçek fotoğraflar karşılaştırıldığında belirgin farklılıklar tespit edildi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan nişan töreni ve devlet yemeğine ait resmi fotoğrafların incelenmesi sonucunda da Macron'un diz çöktüğüne dair herhangi bir kareye rastlanmadı.