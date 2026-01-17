Macron toplantıya güneş gözlüğüyle damga vurdu

“GÖZLÜKLER İÇİN KUSURA BAKMAYIN”

Fransa Cumhurbaşkanı, toplantının başında yaptığı konuşmada, "Küçük bir sorunla alakalı olan bu gözlükler için kusura bakmayın ancak bir müddet takmam gerekecek. Bana böyle katlanacaksınız." dedi.

Toplantıya katılan Yeni Kaledonyalı gruplara teşekkür eden Macron, "Bugün buraya gelerek risk alıyorsunuz ve gelecek cesaretli olanlara aittir. Ortaklardan birinin davetimize icabet etmemesinden üzüntü duyuyorum ancak herkesin görüşüne saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Kaledonya'nın gelecekteki statüsüne ilişkin Temmuz 2025'te Fransa'da düzenlenen çalışmaların sonucunda Bougival Anlaşması'na varıldığını hatırlatan Macron, "O zaman da söylediğim gibi bu tarihi bir anlaşma ve katkı sağlayan tüm aktörlere teşekkür etmiştim ve tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Yeni Kaledonya Kongresi'nin Bougival Anlaşması'nın Ada halkına sorulmasına ilişkin teklifine olumlu görüş bildirdiğini ancak çok sayıda çekimser oy olması nedeniyle şimdilik bu teklifin askıya alındığını hatırlattı.

Paris'teki toplantıda Bougival Anlaşması'ndan yola çıkılmasını istediğini dile getiren Macron, "Devlet bugün Yeni Kaledonya'daki kurumların istikrarlaştırılması konusunda ilerleme kaydetmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, saygı çerçevesinde bir diyalog yürütmek istediklerini savunarak, Bougival Anlaşması hakkında, "12 Temmuz anlaşması tabi ki referans belgedir. Yeni Kaledonya'ya ilişkin büyük bir umut doğmasına neden oldu. Bu inkar edilemez ve bu, birçok olumlu unsuru barındıran cesur bir belge." yorumunu yaptı.

Bu anlaşmanın bazı noktalarının açıklığa kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Macron, Yeni Kaledonya'nın kurumsal geleceğinin gelecek haftalarda Fransız Parlamentosu'nun önünde belirleneceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Yeni Kaledonya'nın statüsü hakkında uzun süredir devam eden belirsizlikten çıkmak için bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

YENİ KALEDONYA'DA BAĞIMSIZLIK YANLILARI BASTIRILMIŞTI

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları 2024'te, Fransız hükümetinin yerli halkla yaptığı anlaşmalara aykırı olan bir anayasal reformu yürürlüğe koymak istemesine karşı harekete geçmişti.

Paris hükümeti, Ada'da 13 Mayıs 2024'te başlayan bağımsızlık protestolarını güç kullanarak bastırmış, Fransız güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Paris yönetimi, protestoların ardından bağımsızlık yanlıları ile müzakere masasına oturmuş ve Bougival Anlaşması'na giden süreç başlamıştı.

Fransa'nın Bougival kentinde 12 Temmuz 2025'te Yeni Kaledonyalı temsilciler ile Paris hükümeti arasında "Fransa bünyesinde özel statülü bir Yeni Kaledonya devleti kurulmasını" öngören anlaşma imzalanmıştı.

Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlıları, yerli halkın taleplerini yansıtmadığı gerekçesiyle Bougival Anlaşması'na karşı çıkmıştı.