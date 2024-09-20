Macron ve Blinken, Paris'te bir araya geldi: Masada Ukrayna'ya destek ve Gazze vardı

Paris'te bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, devam eden savaşta Ukrayna'ya desteklerini teyit etti. Görüşmede Ortadoğu'daki son durum ve Gazze de ele alındı.

Macron ve Blinken, Paris'te bir araya geldi: Masada Ukrayna'ya destek ve Gazze vardı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Cumhurbaşkanı , Paris'te Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ağırladı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Yakın Doğu'daki durumun masaya yatırıldığı bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Fransa ve ABD'nin, Ukrayna'ya verdiği destekler ele alındı. Macron, ülkesinin Kiev'e ve Ukrayna halkına uzun vadeli desteğini ifade etti.

İkilinin, Ortadoğu'daki durumu, insani yardımın koordinasyonunu ve İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de neler olacağını da görüştüğü belirtildi.

Açıklamda ayrıca birkaç gün sonra düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için yapılan hazırlıkların değerlendirildiği aktarıldı.

Macron ve Blinken'in, ülkeleri arasındaki yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı duyuruldu. 

Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Son bir buçuk ayda ilerleme kaydedildi"

Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Son bir buçuk ayda ilerleme kaydedildi"

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Velinin silahı tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

DÜNYA HABERLERİ

Hollanda’da bıçaklı saldırı: Bir ölü, bir ağır yaralı

Hollanda’da bıçaklı saldırı: Bir ölü, bir ağır yaralı

Bulgaristan: "Lübnan'da patlayan cihazlar ülkemizde üretilmedi"

Bulgaristan: "Lübnan'da patlayan cihazlar ülkemizde üretilmedi"

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma

ABD istihbaratında skandal! CIA çalışanı 28 kadını taciz etti

ABD istihbaratında skandal! CIA çalışanı 28 kadını taciz etti

ABD'den İsrail savunması: "Kendini korumak için askeri harekat yapabilir"

ABD'den İsrail savunması: "Kendini korumak için askeri harekat yapabilir"

Lübnan’ın BM Temsilcisi: "Telsizler elektronik mesaj gönderilerek patlatıldı”

Lübnan’ın BM Temsilcisi: "Telsizler elektronik mesaj gönderilerek patlatıldı”

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...