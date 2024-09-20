Macron ve Blinken, Paris'te bir araya geldi: Masada Ukrayna'ya destek ve Gazze vardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ağırladı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Yakın Doğu'daki durumun masaya yatırıldığı bildirildi.



Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Fransa ve ABD'nin, Ukrayna'ya verdiği destekler ele alındı. Macron, ülkesinin Kiev'e ve Ukrayna halkına uzun vadeli desteğini ifade etti.

İkilinin, Ortadoğu'daki durumu, insani yardımın koordinasyonunu ve İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de neler olacağını da görüştüğü belirtildi.

Açıklamda ayrıca birkaç gün sonra düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için yapılan hazırlıkların değerlendirildiği aktarıldı.



Macron ve Blinken'in, ülkeleri arasındaki yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı duyuruldu.

