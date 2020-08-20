Macron ve Merkel Doğu Akdeniz'i konuştu

Macron ve Merkel'in gündeminde Doğu Akdeniz'deki gerilim de vardı.



Macron, ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'de tansiyonun azaltılmasını arzu ettiklerini belirtti. Almanya ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'de istikrarın korunması konusunda hemfikir olduklarını vurguladı. Almanya ile koordineli hareket edeceklerinin altını çizdi.



Merkel de bölgede istikrar gerektiğini söyledi. Ancak, önceliğin Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğa verilmesi gerektiğini ve bunun için çalıştıklarını belirtti.