Macron ve Merz, Ankara'daki NATO Zirvesi hakkında konuştu
25.06.2026 12:23
Liderler, Berlin'de buluştu.
E5 ülkeleri Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi Berlin'de toplandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in açıklamaları dikkati çekti.
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın oluşturduğu “E5” ülkeleri liderleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de buluştu.
Ev sahipliğini üstlenen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankar'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi şunları söyledi:
“Bu önemli zirveyi birlikte başarılı kılmak istiyoruz. Bu, tehlikeli dönemde güvenliğimize hizmet eder, transatlantik ilişkilerimizi güçlendirir ve Avrupalılar olarak bizleri bir araya getirir. Bu nedenle Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderlerini Ankara'da yapılacak zirve için Berlin'e davet ettim."
Avrupa'nın 5 büyük ülkesi olarak 5 mesaj verdiklerini söyleyen Merz, "Birincisi, tüm müttefiklerin çıkarları doğrultusunda Avro-Atlantik bölgesinde güvenliği güçlü ve birlikte koruyan bir NATO'yu destekliyoruz." diye konuştu.
İkinci olarak ittifakı yenilemek istediklerini dile getiren Merz, NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirdiklerini, geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde kararlaştırılan konuları hayata geçireceklerini ve savunma harcamalarını Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 3,5'ine çıkaracaklarını söyledi.
Merz, Almanya'nın bu orana 2029'da ulaşmak istediğini ifade etti.
Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de toplantıya Washington'dan uzaktan görüşmeyle katıldığını aktardı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.
MACRON: İTTİFAKIN AVRUPA AYAĞINI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE PEKİŞTİRECEK
Macron, ortak basın toplantıında “Ankara'da düzenlenecek 36'ncı NATO Zirvesi, ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek.” ifadesini kullandı.
Macron E5 zirvesinde Ukrayna ve İran konusunu ele aldıklarını belirterek, Avrupalılar ve Amerikalılar arasında fikir birliği yaşadıkları bir dönemden geçtiklerini ifade etti.