Macron ve Merz, Ankara'daki NATO Zirvesi hakkında konuştu

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın oluşturduğu “E5” ülkeleri liderleri, Almanya'nın başkenti Berlin 'de buluştu.

Ev sahipliğini üstlenen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankar'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi şunları söyledi:

“Bu önemli zirveyi birlikte başarılı kılmak istiyoruz. Bu, tehlikeli dönemde güvenliğimize hizmet eder, transatlantik ilişkilerimizi güçlendirir ve Avrupalılar olarak bizleri bir araya getirir. Bu nedenle Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderlerini Ankara 'da yapılacak zirve için Berlin'e davet ettim."

Avrupa'nın 5 büyük ülkesi olarak 5 mesaj verdiklerini söyleyen Merz, "Birincisi, tüm müttefiklerin çıkarları doğrultusunda Avro-Atlantik bölgesinde güvenliği güçlü ve birlikte koruyan bir NATO'yu destekliyoruz." diye konuştu.

İkinci olarak ittifakı yenilemek istediklerini dile getiren Merz, NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirdiklerini, geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde kararlaştırılan konuları hayata geçireceklerini ve savunma harcamalarını Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 3,5'ine çıkaracaklarını söyledi.

Merz, Almanya'nın bu orana 2029'da ulaşmak istediğini ifade etti.



Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de toplantıya Washington'dan uzaktan görüşmeyle katıldığını aktardı.