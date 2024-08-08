Macron ve Netanyahu telefonda  görüştü: Gündem Ortadoğu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ortadoğu'da özellikle Lübnan ve İsrail sınır hattında artan gerilimi ele aldı.

Macron ve Netanyahu telefonda  görüştü: Gündem Ortadoğu

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. 

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron'un Fransa'nın bölgede her türlü askeri gerilimin artmasından kaçınmakta kararlı olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Macron'un, Netanyahu'yu bölgenin istikrarı ve halkını riske atacak misilleme döngüsü mantığından kaçınmaya çağırdığı aktarılan açıklamada, "İsrail ve Lübnan arasındaki sınırda gerilimin artışı karşısında, bölgede bir çatışmayı engellemek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1071 No'lu kararına göre Mavi Hat noktasında (İsrail ve Lübnan arasındaki sınır hattı) her türlü çaba sarf edilmeli. İsrail ve Lübnan arasındaki bir savaşın tüm bölge için yıkıcı sonuçları olur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Macron'un Netanyahu'ya Fransa'nın birincil önceliğinin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazzeliler için insani yardımın büyük çapta ve engelsiz ulaşabilmesi olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Macron'un, ülkesinin ortaklarıyla bölgede iki devletli bir çözüm için siyasi uzlaşı aramaya devam edeceğini söylediği belirtilen açıklamada, Netanyahu ve Macron'un bölgede artan gerilim nedeniyle yakın iletişimde kalmaya karar verdiği ifade edildi.

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