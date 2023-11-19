Macron ve Sisi Gazze'yi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Macron ve Sisi Gazze'yi görüştü
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Gazze'de 5 günlük ateşkes iddiası: İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar

Gazze'de 5 günlük ateşkes iddiası: İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar

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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'ye insani yardımların hızlandırılmasını istediğini belirtti.

'de "bir an evvel insani ateşkesin sağlanması gerekliliğini" vurgulayan Macron, 'nın 4'üncü tıbbi yardım uçağını Gazze’ye gönderme hazırlığı içinde olduğunu, 10 ton yardım taşıyan uçağın hafta başında bölgeye ulaşacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Mısır’ın Gazze'deki yaralıların tedavi edilmesinde ve yabancı uyrukluların tahliyesinde gösterdiği çabanın ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, tarafların Gazze'ye insani yardımların sağlanmasının garanti altına alınması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

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