Macron ve Starmer'dan acil ateşkes çağrısı

Paris'te bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ortadoğu'da acil ateşkes çağrısı yaptı, bölgede gerginliğinin azaltılması ihtiyacını ele aldı. Starmer ayrıca İngiltere'deki aşırı sağcı grupların artan tehdidinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Macron ve Starmer'dan acil ateşkes çağrısı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakanı Keir Starmer ile bugün Paris'te bir araya geldi.

İki lider, yaptıkları görüşmenin ardından, savunma ve güvenliğin yanı sıra göç ve enerji konularında bağları derinleştirme sözü verdi.

Liderler ayrıca Ortaoğu'daki durumda gerginliğinin azaltılması ihtiyacını ele alarak Gazze'de acil ateşkes çağrısını yineledi.

Macron ve Starmer, Ukrayna'nın ve bir bütün olarak kıtanın savunma ve güvenliğinin garanti altına alınması için Ukrayna'nın desteklenmeye devam edilmesinin elzem olduğu konusunda da fikir birliğine vardı.

Starmer, İngiltere- ilişkilerinde “daha geniş kapsamlı bir sıfırlama” istediğini söyledi.

İşçi Partili başbakan ayrıca İngiltere'deki aşırı sağcı grupların artan tehdidinden duyduğu endişeyi dile getirdi ve Avrupa'daki ilerici siyasi partileri, bu ortak sorunla başa çıkmak için birlikte çalışmaya çağırdı.

İngiltere bu ayın başlarında, bir çocuk dans kursuna yapılan ölümcül bıçaklı saldırının ardından, aşırı sağcıların ayaklanmalarıyla sarsıldı.

Saldırganın Müslüman bir sığınmacı olduğu yönündeki asılsız iddialarının ardından çok sayıda göçmen karşıtı şiddet olayı başlamıştı.

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