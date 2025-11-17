Macron ve Zelenski, Rafale savaş uçakları için imzayı attı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın Rafale savaş uçakları da dahil olmak üzere Fransız savunma ekipmanlarını satın alma olasılığını değerlendirdiğini belirten belgeyi imzaladı.

Anlaşmanın 100 uçağı kapsayacağı bildirildi. Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Zelenski, Rusya'nın Şubat 2022'de gerçekleştirdiği işgalden bu yana Paris'e dokuzuncu ziyaretini gerçekleştirdi. Görüşmelerin amacı, ülkenin enerji altyapısı ve diğer hedeflerine yönelik Rus bombardımanı altında yeni bir kışa girerken, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek.

Macron ve Zelenski, Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna'da olası bir ateşkesi denetlemek için 30'dan fazla ülkeyle birlikte hazırladığı "gönüllüler koalisyonu" olarak adlandırılan çokuluslu bir gücün karargahına gitmeden önce Paris yakınlarındaki bir hava üssünü ziyaret etti.

Zelenski dün X hesabından yaptığı açıklamada, "Paris'te Fransa ile savaş havacılığımızı ve hava savunmamızı güçlendirmek için tarihi bir anlaşmaya varmayı dört gözle bekliyoruz" demişti.