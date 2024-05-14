Macron ve Zelenski telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldığı bildirildi.

Macron ve Zelenski telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü
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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı 'nin telefonda yaptığı görüşmede Ukrayna'nın ihtiyaçlarını konuştuğu belirtildi.

Açıklamada, iki liderin Ukrayna'daki durumun gidişatını görüştüğü ve Macron'un Ukrayna'ya yönelik artan Rus saldırılarını şiddetle kınadığı aktarıldı.

Macron'un, Fransa'nın ortaklarıyla Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Rusya'nın mağlup olması için gerekli desteği vermekte kararlığı olduğunu dile getirdiği belirtilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanının, Ukrayna'nın askeri çabasını desteklemek amacıyla gelecek günlerde ve haftalarda ülkesinin yapacağı teslimatlar konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Macron'un Olimpiyat Oyunları süresince bölgede ateşkes sağlanmasının ve Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin yapılması için gerekli diplomatik girişimlerin başlatılmasının yararlı olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Ayrıca, bu müzakerelerin uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın meşru çıkarları gözetilerek yapılması gerektiğine işaret edildi.

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