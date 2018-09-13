Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te bulunan İnsanlık Müzesi'nde ilkbaharda açıklanması gereken fakat ertelenen "Yoksullukla Mücadele Stratejisi"nin detaylarını açıkladı.



Görev süresi boyunca yoksullukla mücadele için çok sayıda tedbirin alınacağını kaydeden Macron, bu amaçla 4 yılda 8 milyar euro değerinde projelerin hayata geçirileceğini belirtti.



Macron, okul öncesi sınıflar ve ilkokullarda 1 euro karşılığında yemek, düşük gelirlilerin yaşadığı mahallelerde daha çok anaokulu sınıfının açılması, gençlerde zorunlu formasyon yaşının 16'dan 18'e çıkarılması gibi önlemler içeren planın yanında 2020 itibarıyla bir yasa çıkarılarak "genel faaliyet geliri" adıyla düşük gelirlilere destek fonlarının devreye sokulacağını söyledi.



Emmanuel Macron, yoksulluk sınırının altında olanlara devletin daha fazla imkan sağlayacağı gibi, bu kişilere daha çok görev ve sorumluluk yükleneceğini ifade etti.



Çocuklara daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hayat kazandırılması gerektiğine vurgu yapan Macron, "Her çocuğun içinde, en başta fakir ailelerin çocukları olmak üzere, Mozart olma şansı olmadığına karar vererek öldürdüğümüz bir Mozart vardır" dedi.



Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 8,8 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını, bunun da toplam nüfusun yüzde 14'üne tekabül ettiği belirtildi.



Açıklamada, Fransız halkının yüzde 21'inin sağlıklı bir şekilde beslenecek maddi imkanının olmadığı, yüzde 27'sinin ise meyve ve sebze alamadığı kaydedildi.

