Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, Kopenhag'da bir araya geldiler.



Gündemin Avrupa’nın geleceği olduğunu kaydedn Rasmusen, NATO üyesi ülkelerin, birliğe daha fazla katkıda bulunması gerektiğini belirterek, “Kendi güvenliğimizi sağlamak için daha fazla sorumluluk almamız gerek.” dedi.

Macron ise Danimarka’nın daha fazla birliğe dahil olmasının Fransa için olumlu olacağını bildirdi. Daha sonra Kraliyet Kütüphanesi’ne geçen Macron ve Rasmussen burada öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Rasmussen, Avrupa Birliği (AB) projesine ilişkin bir soru üzerine, "Avrupa’nın değerleri devam edecekse bunu hep birlikte yapmalıyız." diye konuştu.

Macron da birçok tehdidin olduğuna işaret ederek, “Dünya yol ayrımında. Avrupa’ya yeni bir ivme kazandırmak için karar vermezsek ne olacak? Büyük ülkeler ve şirketler bizim yerimize karar verecek.” ifadesini kullandı.

Kraliçe 2. Margrethe tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katılan Macron, burada yaptığı konuşmada, Danimarka ve Fransa’nın birbirine çok yakın ülkeler olduğuna dikkati çekti.