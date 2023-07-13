Macron'a postayla kesik parmak gönderildi

Fransa'da emeklilik yaşını yükseltme yasası ve 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası işler karıştı. Gencin öldürülmesine tepki gösteren öfkeli halk sokaklara döküldü. Birçok şehirde isyan çıkaran Fransızlar, sokakları ateşe verdi. Aşırı milliyetçi kesimin de sokaklara dökülmesiyle iki grup arasında çatışmalar yaşandı.



EVE GETİRİLEN KUTU İÇERİSİNDE BULUNDU



Ülke kriz halindeyken Elysee Sarayı'na ilginç bir kutu geldi. Macron'un resmi konutuna gelen kutunun içinde kopmuş bir insan parmağı bulundu.