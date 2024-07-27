Macron'dan açılış töreni sonrası teşekkür mesajı: Başardık!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmi açılış töreniyle başladı.
Başkent Paris'teki Sen Nehri'nde gerçekleştirilen açılış töreni bu yıl ilk kez stat dışında yapıldı.
Açılış töreninin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron teşekkür mesajı yayımladı.
Mesajında açılış töreninin sanat direktörlüğünü yapan Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'e teşekkür eden Macron, polis ve acil durum servislerine, temsilcilere ve gönüllülere de teşekkürlerini iletti.
Macron "Bunu 100 yıl sonra da konuşuyor olacağız! BAŞARDIK!" dedi.
Merci à Thomas Jolly et son génie créatif pour cette cérémonie grandiose. Merci aux artistes pour ce moment unique et magique. Merci aux forces de l’ordre et de secours, aux agents et bénévoles. Merci à tous ceux qui y ont cru.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 26, 2024
On en reparlera dans 100 ans !
ON L’A FAIT !
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