Macron'dan açılış töreni sonrası teşekkür mesajı: Başardık!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmi açılış töreniyle başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açılış töreni sonrası sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

Macron'dan açılış töreni sonrası teşekkür mesajı: Başardık!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni

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2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi 'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmi açılış töreniyle başladı.

Başkent Paris'teki Sen Nehri'nde gerçekleştirilen açılış töreni bu yıl ilk kez stat dışında yapıldı.

Açılış töreninin ardından Fransa Cumhurbaşkanı   teşekkür mesajı yayımladı. 

Mesajında açılış töreninin sanat direktörlüğünü yapan Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'e teşekkür eden Macron, polis ve acil durum servislerine, temsilcilere ve gönüllülere de teşekkürlerini iletti. 

Macron "Bunu 100 yıl sonra da konuşuyor olacağız! BAŞARDIK!" dedi. 

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