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Macron'dan aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a işitme cihazı kullanma önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a, başkent Paris'te düzenlediği mitingde atılan "Macron katil" sloganlarını duymadığını söylemesine tepki göstererek, ona işitme cihazı kullanmasını önerdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 21:27

Macron'dan aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a işitme cihazı kullanma önerisi

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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zemmour'un dün başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi yakınındaki Trocadero Meydanı'nda düzenlediği mitingde katılımcıların "Macron katil" sloganları atmasına ilişkin Dijon kentinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bunun Zemmour'a yakışmadığını ifade eden Macron, sağlık alanında uygulamaya koyduğu en önemli reformlardan birinin işitme cihazları, gözlükler ve diş protezlerinin sigorta tarafından tamamen karşılanması olduğunu, bu nedenle "ağır işiten" Zemmour'a işitme cihazı kullanmasını önerdiğini söyledi.

Zemmour, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, miting sırasında bu sloganı duymadığını savunarak, bunu desteklemediğini aktardı.

Fransa'da çeşitli partilerden siyasetçiler ve birkaç cumhurbaşkanı adayı da Zemmour'un mitingde çok yüksek sesle "Macron katil" sloganlarının atılmasına izin vermesine tepki gösterdi.

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